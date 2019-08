Aprovados mais de 4M em empréstimos

Mais de 4 milhões de euros em empréstimos marcaram a última sessão ordinária pública descentralizada da Câmara Municipal de Santa Cruz. Realizada em Santo António da Serra, com a ausência do vereador da oposição (PSD) e do presidente do Município (JPP), a reunião presidida pelo vice-presidente, Miguel Alves, aprovou por unanimidade todas as propostas – mais de dezena e meia – submetidas...