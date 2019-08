O Governo Regional aprovou, ontem, o regulamento do programa ‘+ Visão’ com vista à comparticipação na aquisição de óculos com graduação nas ópticas aderentes da Região Autónoma da Madeira, a cidadãos com 65 anos ou mais. O regulamento entra em vigor a partir da data da sua publicação no Jornal Oficial da RAM.

