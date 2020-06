Assinala-se hoje o Dia Internacional da Fenilcetonúria, uma doença que em Portugal atinge um em cada 10 mil recém-nascidos. Na Madeira, entre 1982 e 2018, a Fenilcetonúria ou PKU foi detectada em 15 recém-nascidos da Região através do conhecido Teste do Pezinho, criado em Portugal com o objectivo de diagnosticar crianças que sofrem de doenças genéticas que podem beneficiar de tratamento...