Os dois madeirense, com idade na casa dos 30 e dos 40 anos, detidos por violarem as normas do estado emergência em Jersey, onde residem perto de 20 mil emigrantes naturais da Madeira, serão presentes no final do mês no Tribunal daquele território britânico e arriscam o pagamento de coimas entre os 458 e 573 euros. A audiência será realizada por videoconferência.

Como o DIÁRIO noticiou,...