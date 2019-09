A dragagem do Porto do Funchal, entre o cais 6 e o cais 8, foi realizada por sucção, em vez de através de balde grab. Esse facto surpreendeu alguns dos participantes no concurso público, que a APRAM promoveu para a empreitada, e alguns outros actores do mercado de dragagens, que acompanharam o procedimento mas decidiram não concorrer. Em causa está o que consideram o incumprimento...