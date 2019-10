Apostador madeirense vence Totobola

Um apostador madeirense venceu este domingo, 13 de Outubro, o primeiro prémio do Totobola. A aposta no jogo ‘1x2’ foi registada na Tabacaria da Penteada, no Funchal, e acabou por contemplar um jogador assíduo dos Jogos da sorte da Santa Casa e cliente frequente desta Tabacaria das zonas altas da cidade.

O primeiro prémio, no valor de 23 mil euros, será dividido por três apostadores,...