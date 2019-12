Depois de aprovado pelo executivo municipal, com os votos favoráveis do PSD e abstenção do PS – vereador do CDS esteve ausente - o Orçamento Municipal (OM) e Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para 2020, é hoje ratificado em Assembleia Municipal de Câmara de Lobos (AMCL).

A proposta de Orçamento Municipal (OM) para 2020 ascende a 20,7 milhões de euros, sendo que cerca de metade...