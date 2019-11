Aposentações aceleram em 2019

Até ao fim deste ano, 351 funcionários vão deixar os quadros do Governo Regional e de empresas e serviços públicos da Madeira por motivo de aposentação. Este valor é quase o dobro do verificado no ano de 2018.

Há cinco anos que não se assistia a uma corrida tão grande à aposentação. É preciso recuar ao ano de 2014 para encontrar um número mais elevado de saídas dos serviços públicos...