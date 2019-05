Apoio da CMF crucial para Festival Summer Opening

“Não existem festivais de música desta dimensão se não houver um forte compromisso e um forte apoio por parte da cidade onde se inserem”, disse ontem Gonçalo Camacho, o produtor do Festival Summer Opening, reconhecendo o papel da Câmara Municipal do Funchal na presente edição e em futuras. Foi durante a assinatura do protocolo com o Município que se traduziu em 14.000 euros em apoio...