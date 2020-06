É com base na análise no relatório final do programa de apoio às empresas do município de Santana, (que vão dividir numa primeira fase - virá uma segunda até final de Junho - mais de 351 mil euros para minimizar constrangimentos por conta do coronavírus), que ressaltam aos olhos de um grupo de munícipes, três nomes, curiosamente de familiares directos ou por afinidade do presidente...