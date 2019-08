Apoio às bandas e grupos chega a 12 na estreia

O programa de apoio às bandas filarmónicas, tunas, grupos folclóricos e de música tradicional da Região vai subsidiar neste primeiro ano 12 entidades com cerca de 16.500 euros, valor equivalente ao pagamento do imposto do valor acrescentado (IVA), suportado pelas referidas entidades no ano passado com a aquisição de materiais ou serviços ao abrigo da legislação criada para o efeito....