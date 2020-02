Em Dezembro do ano passado estavam registadas no Instituto de Desemprego da Madeira um total de 15.324 pessoas e, no mesmo mês, o número de indivíduos a receber subsídio de desemprego na Região Autónoma ascendia a 5.345. Ou seja, no final de 2019, cerca de dois em cada três desempregados não usufruía de qualquer apoio financeiro na situação em que se encontrava e apenas 31,4% tinha...