É já no próximo dia 8 de Dezembro que os apicultores madeirenses celebram o seu padroeiro, Santo Ambrósio.

As comemorações, que anualmente se realizam numa paróquia diferente (tendo-se iniciado no Funchal e percorrido até à data diferentes paróquias da Região), irão decorrer este ano na freguesia do Monte.

O programa, elaborado para assinalar os 31 anos de comemoração desta festividade,...