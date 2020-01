As eleições para as Comissões Políticas de Freguesia do PSD realizam-se hoje entre as 18h e as 20 horas. No entanto, a esmagadora maioria das ‘mesas’ não apresenta opção de escolha. Das 54 freguesias a votos, apenas três apresentam duas listas a eleição.

Santa Maria Maior, Ponta da Sol e Caniço são aquelas que apresentam duas listas a eleição. Segundo sabe o DIÁRIO, em algumas freguesias...