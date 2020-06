Com a reabertura do pré-escolar a 1 de Junho, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) decidiu abrir a possibilidade de serem fornecidas refeições aos alunos do 1.º Ciclo, ainda que estes se mantenham em casa, em regime de aulas não presenciais (aulas on-line e telescola).

Estes estabelecimentos de ensino receberam um ofício da SRE, na semana passada, informando...