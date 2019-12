São já sete as universidades seniores (US) existentes na Madeira, instituições que visam contribuir para um envelhecimento bem sucedido. Foi para perceber um pouco o conceito e a abrangência desta realidade que o DIÁRIO falou com Luís Jacob, presidente da RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, na sua passagem pela Madeira.

O aumento da esperança média de vida...