Três indivíduos com idades compreendidas entre os 25 e os 46 anos foram identificados pela GNR, depois de terem sido apanhados a fazer caça submarina ilegal na Reserva Natural do Garajau.

“Os suspeitos foram surpreendidos a efectuar caça submarina, à noite, numa área marítima protegida, onde as actividades e as visitas estão interditas no âmbito das medidas de contingência relativas...