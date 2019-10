Apanhado com 1,38 g/l em mega operação Stop

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) a conduzir um automóvel com uma taxa de álcool no sangue acima do máximo permitido por lei.

O caso aconteceu no concelho do Funchal, na última sexta-feira, dia em que decorreu uma mega operação Stop em vários pontos da ilha.

O condutor foi mandado parar por um agente da PSP e depois de apresentar os documentos da viatura foi ‘convidado’ a soprar o ‘balão’, onde acusou uma taxa de 1,38 gramas de álcool por litro de sangue.

O homem foi detido pela Polícia no local e conduzido num carro patrulha até à Esquadra da PSP onde foi notificado para comparecer a tribunal para responder pelo crime de condução sob o efeito de álcool.

Recorde-se que em Portugal apenas se pode conduzir com uma taxa de alcoolemia no sangue inferior a 0,5 g/l. Acima deste valor, o condutor incorre numa contra-ordenação cuja gravidade varia consoante os valores apresentados: se a taxa se situar entre os tais 0,5 e os 0,8 g/l está em causa uma contraordenação grave; se o valor apurado se cifrar entre 0,8 e 1,2 g/l configura uma contra-ordenação muito grave; uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l, como aconteceu neste caso, é considerada crime.