Um indivíduo foi apanhado a queimar cabos eléctricos dentro de bidões, na madrugada de ontem, na Avenida Luís de Camões, no Funchal. Ao que tudo indica estaria a queimar os cabos para retirar o cobre e ganhar dinheiro com isso.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local, juntamente com a PSP que tomou conta da ocorrência.

Recorde-se que a venda deste material (cobre) no...