O campo de golfe do Santo da Serra foi palco, no passado sábado, do tradicional torneio de homenagem a João Sousa, figura madeirense que se notabilizou como profissional de golfe.

Denominado por Torneio Troféu João Sousa, a edição de 2019 contou com a presença de mais de oitenta jogadores, que lutaram pelos vários prémios em disputa, entre eles, e o mais importante, o facto de poder...