Mais de uma centena de atletas marcaram presença, no passado domingo em mais uma prova de atletismo de montanha, entre Machico e a Serradas Funduras, com passagem pela Portela.

Com um percurso de cerca de oito quilómetros, António Gonçalves, do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores dos Horários do Funchal, veio a ser o grande vencedor absoluto da prova ao realizar a marca...