António Campos reforça baliza do Madeira SAD

O português António Campos guarda-redes que na temporada passada defendeu as balizas do Águas Santas é o mais recente reforço do Madeira Andebol SAD, para a época 2019/2020.

Nascido para a modalidade no ABC de Braga, clube que representou durante nove temporadas, este experiente andebolista regista ainda passagens pelo Belenenses e Sporting da Horta.

António Campos recordemos ainda...