O antigo líder da JSD e ex-deputado independente José Pedro Pereira volta a ser chamado ao tribunal do Funchal (Palácio da Justiça) a 19 de Novembro próximo, para a repetição do julgamento em que é acusado ter burlado em 25 mil euros o empresário madeirense José Luís da Paixão no negócio de uma loja na Praça CR7 no Natal de 2014. No primeiro julgamento, a 17 de Novembro de 2017,...