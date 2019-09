O antigo director do Banco Espírito Santo (BES) na Madeira, João Alexandre da Silva, e a sua ex-mulher vão continuar com o património arrestado à conta do processo de investigação aos alegados crimes cometidos nas actividades do grupo bancário. Assim o decidiu na passada quinta-feira o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), rejeitando um recurso do casal madeirense que pretendia ver...