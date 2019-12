Anthony Miles deixa legado de valores

Faleceu Anthony Miles, empresário de sucesso, com marcas deixadas em vários negócios, Tinha 82 anos. Nascido no dia 30 de Setembro de 1937, morreu no Funchal no Dia de Natal de 2019.

Sempre viveu na Rua do Til, ainda que a sua origem britânica o tenha levado bem cedo a conhecer Inglaterra, mas sempre de olhos na Madeira. Foi um homem respeitado pela generalidade da sociedade madeirense,...