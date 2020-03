A ansiedade está a chegar também aos profissionais de saúde do SESARAM, em especial aqueles que estão na linha da frente do atendimento a eventuais doentes de Covid-19. Se, por um lado, há sinais de esperança, como o revelado pelo presidente do Governo Regional, de que existem 40 médicos em formação - ano comum, que se disponibilizaram para trabalhar na assistência aos doentes,...