Está a decorrer, até ao dia 30 de Março, o prazo para que as escolas da Região que queiram optar por uma solução própria de organização do ano escolar de 2020/2021 comuniquem essa proposta à Direcção Regional de Educação. As propostas serão depois remetidas para aprovação junto do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Recorde-se que já no actual ano lectivo existem...