Ano atribulado e sem motivos para sorrir

Venha daí 2020. Quase tudo correu mal ao Marítimo no ano que está quase a terminar. Longe dos lugares aos quais está habituado, o Marítimo lutou pela manutenção, situação pouquíssimo habitual no passado recente dos verde-rubros. A juntar isso o afastamento da massa adepta, cenário bem visível nos últimos jogos no ‘Caldeirão’, mostram também o evidente descontentamento.

Petit pegou na equipa ainda em 2018 e conseguiu alcançar a permanência na I Liga. Fez o que podia. Objectivo cumprido a esse nível, mas distante da ambição verde-rubra em épocas não muito distantes.

Acabou por sair do Marítimo em Junho de 2019, num processo também ele conturbado. Mais um. A aposta de Carlos Pereira para treinador da equipa principal recaiu em Nuno Manta Santos, que só tinha conhecido uma realidade até então: o Feirense. Mas tal como tinha acontecido no ano anterior com Cláudio Braga, essa opção mostrou-se errada. Os maus resultados e as fracas exibições tornaram a segunda metade do ano também bastante penosa. Resultado: o Marítimo está longe dos lugares aos quais estava habituado e muito terá de fazer para não se contentar, outra vez, com a luta pela manutenção. Mais. Já está fora, das Taças de Portugal e da Liga. Na prova rainha foi afastado pelo Beira-Mar, emblema do Campeonato de Portugal, logo na 3.ª eliminatória. Já na Taça da Liga, não foi além do 3.º lugar num grupo com Sp. Braga, Paços de Ferreira e Penafiel. Chegou à última jornada já sem hipótese de atingir a´’final four’. Isto numa competição em que já foi finalista por duas ocasiões.

De facto, os adeptos verde-rubro guardam as piores recordações de 2019. Um ano bastante atribulado, a vários nível, e sem motivos para sorrir. Resta saber qual será a resposta no virar do calendário, com José Gomes no comando técnico da equipa.