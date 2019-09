A baía de Portimão serviu de palco no passado fim-de-semana da Taça de Portugal de Vela destinada exclusivamente à classe Optimist Infantil.

Meia centena de velejadores de 14 clubes, estiveram num evento inserido no projecto ‘Portimão, Cidade Europeia do Desporto’, com destaque para André Caires e Natália Borrero que representaram a Madeira, bem como o clube, a Associação Náutica...