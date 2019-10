Um total de 136 jogadores fizeram questão de assinalar o terceiro aniversário do Centro de Padel de Lazer (CPL), marcando presença naquele que foi a sexta edição do Torneio social CPL, e que teve o seu momento mais alto a consagração dos vencedores, no passado sábado. Depois de uma maratona de jogos entre segunda-feira e sexta-feira a tarde de sábado o CPL ‘encheu-se’ para a assistir...