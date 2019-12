A madeirense Andreia Garanito, candidata a Miss Eco Beauty Portugal 2019, que privilegia a vertente ambiental, não foi apurada para o top 8 do concurso que decorreu no Museu do Azeite, em Oliveira do Hospital. A candidata mais votada foi Beatriz Mota, de Gondomar, que foi coroada na gala de sábado à noite e vai agora representar o nosso país na competição mundial.

