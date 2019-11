A madeirense Andreia Batista, do CTM Ponta do Sol, esteve em destaque no último fim-de-semana, ao vencer a competição de singulares infantis femininos do o 11.º Torneio Aberto ‘Tiago Apolónia’, prova do calendário da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

Neste mesmo escalão, outras duas madeirenses, Beatriz Freitas (Ponta do Pargo) e Margarida Freitas (Escola de Santa Cruz), dividiram...