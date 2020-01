André Lima foi o grande vencedor do I Torneio Internacional de Rackteball da Madeira que teve lugar nos courts do Galo Active, no passado fim-de-semana.

Com uma forte adesão do público o campeão nacional derrotou na final o inglês Simon Martin por 2-0 e mostrou o porquê de ser o melhor jogador português da actualidade. Numa partida intensa e com pontos muito longos, o atleta portuense...