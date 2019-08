Os bilhetes esgotaram num ápice e não é para menos. Um dos melhores guitarristas do país, o madeirense André Santos, junta-se nesta noite de quarta-feira a uma das melhores vozes do planeta, Salvador Sobral. O ponto de encontro? A Estalagem da Ponta do Sol. Momento? Um pouco depois do sol se pôr, às 22 horas.

A reunião musical acontece no âmbito dos Concertos L, a Oeste da Madeira,...