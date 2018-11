Quatro pontos em duas jornadas. O Andorinha deixa sinais positivos no arranque da Divisão de Honra e Marco Pereira lembra que todos trabalham “para recuperar o estatuto” do clube, após quatro anos na I Divisão. Recém-chegado ao escalão principal do futebol sénior madeirense, o Andorinha mostra argumentos para efectuar “uma época tranquila”, aquele que é o objectivo principal, de...