A andebolista internacional madeirense, Márcia Abreu, central do Madeira Andebol SAD será obrigada a parar de competir, pelo menos três meses.

O azar bateu à porta da central da SAD logo no jogo de abertura do campeonato nacional desta temporada, no encontro frente ao Club Sports Madeira, lesionando-se com gravidade no joelho direito. Depois dos exames realizados, confirmou-se...