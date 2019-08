O andebol do Marítimo conheceu na passada sexta-feira o sorteio do calendário do Campeonato Nacional da II Divisão, onde a grande novidade prende-se com o facto dos verde-rubros irem jogar na zona sul, ao contrário dos anos anteriores onde jogou sempre a norte do país.

O primeiro encontro está agendado para 21 de Setembro, com a equipa, agora liderada por Rui Quintas, a receber...