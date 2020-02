Tem lugar hoje o primeiro dia das comemorações do aniversário da Associação de Andebol da Madeira (AAM).

Tal como tem acontecido nos últimos anos a AAM organiza uma grande festa do andebol juvenil e conta com atletas de outras regiões do país. Assim sendo o primeiro momento do XXXII Aniversário-Torneio Inter-Selecções, arranca esta tarde no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo com os...