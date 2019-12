Andebol feminino em plano de destaque

O fim de semana andebolistico no que ás equipas de andebol feminino madeirense diz respeito, fica marcado pela conquista da totalidade dos pontos em disputa.

Ontem, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, vitória do CS Madeira sobre o ABC por 33-29, com um empate a 18 golos no final da primeira parte.

Claudia Aguiar voltou a ‘fazer’ das suas’ obtendo 11 golos nesta partida que teve...