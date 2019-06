A equipa de juvenis femininos do Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo terminou na terceira posição a sua participação na fase de apuramento nacional do escalão, em andebol, que ontem se conclui na cidade de Lagoa, no Algarve.

As andebolistas madeirenses venceram ontem o terceiro e último jogo desta fase de apuramento, frente ao Feirense ‘A’, por 29-27, mas este resultado não lhes...