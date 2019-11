Anacoura segura igualdade

Em partida relativa à 15º jornada da Liga Revelação, os sub-23 do Marítimo deslocaram-se ontem até Coimbra e empataram a zero com a Académica, somando assim a quinta igualdade consecutiva e a sexta partida sem perder na competição.

O Marítimo entrou melhor na partida ao beneficiar de duas situações flagrantes de golo consecutivas. Primeiro foi Mike a servir Umaro com precisão, mas...