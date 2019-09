Anacoura chega para reforçar a baliza

No fecho do mercado de transferências o Marítimo anunciou a contratação de Joyce Francesco Anacoura, guarda-redes italiano de 25 anos (completados a 1 de Agosto passado). Tal como o DIÁRIO havia avançado em devido tempo, trata-se de uma unidade para a baliza que vem colmatar, no entender da SAD e da equipa técnica maritimistas, uma lacuna face à existência de três equipas em competição...