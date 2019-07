‘Amor Electro’ nas Festas da Ponta do Sol

É a primeira confirmação das festas de 2019 do concelho da Ponta do Sol. A banda portuguesa Amor Electro sobe ao palco que ficará localizado no centro da vila no dia 7 de Setembro (sábado) para aquele que será um dos momentos altos destas celebrações e véspera do dia do concelho, assinalado a 8 de Setembro com a habitual sessão solene.

Porém, as festas do concelho não se limitarão...