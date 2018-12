A equipa feminina do CAB Madeira somou ontem a sua quarta vitória na Liga portuguesa de basquetebol ao derrotar, com toda a justiça o Guimarães, no reduto deste por 60-68.

Apesar de não ter tido a melhor entrada na partida, onde perderam no primeiro período por 15-14, as madeirenses dominaram por completo o resto do encontro e com uma prestação de bom nível. O resultado de 9-16 no...