Na Liga Feminina de Basquetebol, o CAB Madeira foi vencer ontem a casa do Benfica (71-64), subindo ao 8.º lugar com 12 pontos.

Apesar de ter terminado o primeiro quarto de jogo em desvantagem (17-15), o CAB recuperou no segundo, que terminou 15-23, indo para o intervalo a vencer por 38-32. A equipa madeirense cimentou a vantagem no terceiro período, com um triunfo por 19-10, suficiente...