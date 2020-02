Na Liga Feminina de Basquetebol, as ‘Amigas” perderam com a União Sportiva por 58-73, no jogo que decorreu ontem à tarde, no pavilhão da Nazaré.

Frente às açorianas, que estão na luta pela liderança, o jogo até começou equilibrado (17-16), mas no segundo período a União conseguiu superiorizar-se (10-23), história quase idêntica após o intervalo (18-12 / 13-22). O CAB jogou com Danielle...