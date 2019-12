‘Amigas’ festejam primeira vitória na liga

O CAB Madeira conquistou ontem a sua primeira vitória na Liga portuguesa de basquetebol feminina, ao arrancar uma vitória ‘ferros’ no Barreiro diante da formação do GDESSA.

Ao 10.º jogo as ‘Amigas’ lideradas por Fátima Freitas Silva alcança o primeiro triunfo e deixam o último lugar na tabela.

É verdade que a vitória chegou no último minuto do jogo, mas as insulares tiveram o domínio...