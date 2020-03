Aí está a quinta vitória da época para o CAB Madeira na Liga portuguesa de basquetebol feminino.

A jogar perante o seu público a formação madeirense recebeu a visita do quarto classificado ,o GDEssa, do Barreiro, e veio a vencer por 63-51, conseguindo mesmo deixar o último lugar da classificação, estando agora com 25 pontos, os mesmos que Guifões e Ovarense.

AS ‘Amigas’ entraram muito...