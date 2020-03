Américo Gouveia vai competir no Campeonato da Madeira de Ralis com um Peugeot 208 R2, alugado à equipa PT Racing. O piloto está ainda a equacionar a disputa da Copa Ibérica com o novo Peugeot 208 Rally 4, igualmente em regime de aluguer e com uma viatura da mesma escuderia portuguesa.

Américo Gouveia justifica a escolha pela RC4 no ‘regional’ madeirense, por ser tratar de “uma categoria...