O Ludens Clube de Machico organizou na noite do passado sábado a sétima edição do Trail Nocturno do Ludens – Trail Pela Vida. Naquela que foi a segunda etapa do Circuito Trail Madeira 2018/2019, foram cerca de três centenas de atletas que marcaram presença, um novo recorde de inscritos neste que é o terceiro evento mais antigo de trail na Ilha da Madeira.

Com um percurso de 10,5...